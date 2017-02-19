Стационар больницы в Карпинске закрывается из-за многомиллионного долга: жители бьют тревогу

По мнению людей, город в 48 тысяч человек не может остаться без круглосуточной медицинской помощи, ведь это нарушение Конституции РФ.



Известно, что стационар закрывается по причине 15-миллионного долга, который не позволяет закупать новые медикаменты и необходимые материалы. Так, на сегодняшний день лекарств осталось на две-три недели, пишет Ura.ru.



Жители заявляют, что областные власти игнорируют эту проблему. Петиция после подписания будет направлена к президенту Владимиру Путину.