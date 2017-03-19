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Операция по взрыву льда проводится в Свердловской области

19 марта 2017, 09:30Добавить новость
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Спасатели Свердловской области начали ежегодную операцию по взрыву льда. Она проводится с целью предотвращения возникновения паводка и ледовых засоров.

К примеру, лёд уже взорвали в Североуральском ГО, чтобы защитить мост через Сосьву. На взрыв ушло 60 килограммов взрывчатки, передает E1.ru, ссылаясь на региональное МЧС. Еще порядка 10-ти мостов будут спасены таким же образом.

Помимо взрывов спасатели выполняют работы по бурению скважин во льду. Так, за несколько часов работы сотрудники МЧС по Каменск-Уральскому сделали 300 отверстий диаметром 18 сантиметров. По заверению спасателей, теперь возникновения ледового засора близ Кодинки можно не опасаться.

 

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