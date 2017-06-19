Не хватает медиков: инвалиды обсудили проблемы здравоохранения в Нижнем Тагиле за круглым столом с представителями поликлиники (ФОТО)

Инвалиды смогли лично пообщаться с заведующей поликлиники Городской больницы №1 - Марианной Дуровой и невропатологом - Кристиной Морвановой о том, к каким специалистам и в какие инстанции им лучше обращаться с теми или иными проблемами.



Представители учреждения здравоохранения проконсультировали пациентов по личным вопросам, а также рассказали собравшимся о том, с какими трудностями приходится сталкиваться медикам. Главной из проблем остаётся кадровый голод.

Нет окулистов, не хватает кардиолога, невролога, уролога. Ощущается также нехватка участковых врачей. Из 45 участков врачи есть только на 32. Из 32 участковых высшее образование есть только у шестерых. Притом, каждый из этих шестерых врачей - пенсионного возраста. Все остальные - фельдшеры, -- отметила заведующая поликлиникой Марианна Дурова.



Напомним, во втором полугодии коллектив Городской больницы №1 и входящей в её структуру поликлиники ожидает пополнения молодыми специалистами, окончившими медицинские вузы.

Фото: ДРО ВОИ, 15 июня, 2017 г.