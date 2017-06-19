Куйвашев получил предупреждение от главного прокурора Свердловской области из-за проблемы с бездомными животными

По итогам проведенной проверки исполнения законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных врио губернатора Евгений Куйвашев получил представление от прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.

На пресс-конференции «Интерфакс-Урал» были озвучены итоги проверки, проведенной по поручению областного прокурора, по вопросу соблюдения законодательства при организации отлова безнадзорных собак и кошек, а также содержании домашних животных.





В данной сфере были проверены все муниципалитеты региона. В ходе надзорных мероприятий было выявлено много нарушений, а также пробелов в соответствующем региональном законодательстве, противоречащих требованиям гражданского законодательства и международных норм в части гуманности содержания животных.





Также в ходе проверки было установлено, что Департамент ветеринарии в период с 2015 по 2016 годы вообще не проводил проверки в организациях, занимающихся отловом безнадзорных животных, а в 2017 году запланировано только пять таких проверок. Причем, не в самых неблагополучных городах рассматриваемой сферы.





Также прокуратура установила, что не был произведен контроль средств, выделяемых на отлов и содержание и эвтаназию бездомных собак и кошек. В интернете и СМИ не выкладываются отчеты о количестве выловленных животных и адресами их временного размещения.





В муниципалитетах действуют незаконно установленные нормы по срокам эвтаназии и утилизации бездомных животных. Например, если в 3-дневный срок у безнадзорного животного не обнаружится хозяин, он может быть подвержен эвтаназии и последующей утилизации.





Всего во время проверки было выявлено 300 нарушений федерального законодательства, внесено свыше 70 представлений об их устранении, на противоречащие закону акты принесено около 20 протестов, в отношении 11 лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, в суды направлены исковые заявления.





Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с недобросовестным исполнением органами власти вопросов, связанных с решением соответствующих вопросов получил от Сергея Охлопкова представление. Областная прокуратура взяла под контроль ситуацию с устранением обнаруженных нарушений.