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Новости Нижнего Тагила

Тагильские спасатели подготовили необорудованные места для купания (ФОТО)

19 июня 2017, 07:15Добавить новость
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Спасатели Нижнего Тагила в рамках подготовки к купальному сезону провели множество профилактических мероприятий. Более подробно о предпринятых мерах безопасности рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.

Прежде всего, спасатели выставили 16 предупреждающих аншлагов «Купание запрещено» там, где пляжи не оборудованы, а купание не рекомендовано.

Кроме того, водолазы провели обследование очистку прибрежной зоны и дна Тагильского пруда близ гостиницы, а также установили там 4 буйка.

Была почищена прибрежная полоса и дно Выйского пруда. В ходе «исследования» водолазы извлекли арматуру, куски железа, стекло, а также стволы деревьев. 

Специалисты уверены, что меры помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность людей.

 

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Фото: ЦЗННТ
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