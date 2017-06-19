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У найденного под Рефтинским водохранилищем 4-летнего Димы нашли признаки ветрянки

19 июня 2017, 15:50Добавить новость
Свердловская область,мальчик,ребенок,ветрянка,больница,инфекция,Рефтинский

Мальчик переведен в инфекционное отделение Городской Клинической больницы №40.

4-летний Дима, которого обнаружили под Рефтинским водохранилищем спустя 5 дней поисков, может болеть ветрянкой. Такой вывод сделали врачи, когда обнаружили на теле мальчика следы проявления болезни, пишет Znak.

 

Диму перевели из ОДКБ №1 в инфекционное отделение Городской Клинической больницы №40. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков на своей странице в Facebook.

 

Также мама ребенка сообщила, что еще до инцидента с пропажей, Дима контактировал с мальчиком, больным ветрянкой.

 

Напомним, до этого у врачей были подозрения, что у мальчика могла быть пневмония. Однако это не подтвердилось.

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Комментарии (2)
DeathSaler 19.06.2017 15:59:09 #
то ребенка по лесу отправляют одного, то с больным ветрянкой "контактирует"...
Sonic 19.06.2017 16:20:05 #
Ну, с ветрянкой еще понятно. Хотели заразить ребенка ветрянкой, чтобы он проболел ей еще в детстве. Ибо она опаснее для взрослых.
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