У найденного под Рефтинским водохранилищем 4-летнего Димы нашли признаки ветрянки

Мальчик переведен в инфекционное отделение Городской Клинической больницы №40.

4-летний Дима, которого обнаружили под Рефтинским водохранилищем спустя 5 дней поисков, может болеть ветрянкой. Такой вывод сделали врачи, когда обнаружили на теле мальчика следы проявления болезни, пишет Znak.

Диму перевели из ОДКБ №1 в инфекционное отделение Городской Клинической больницы №40. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков на своей странице в Facebook.

Также мама ребенка сообщила, что еще до инцидента с пропажей, Дима контактировал с мальчиком, больным ветрянкой.

Напомним, до этого у врачей были подозрения, что у мальчика могла быть пневмония. Однако это не подтвердилось.