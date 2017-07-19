105 млн рублей будет выделено на отлов безнадзорных животных в Свердловской области

Об этом сообщил глава департамента ветеринарии региона Евгений Трушкин на встрече с депутатами, пишет Областная газета.





Он уверен, что следует установить четкие расценки за услуги, поскольку в разных регионах стоимость одних и тех же мероприятий отличается. Так, перевозка одной собаки в Верхней Пышме в 75 раз выше по цене, чем в Карпинске. А в Красноуральске стоимость отлова особи в 39,5 раз ниже, чем в Верхнем Тагиле.



По решению депутатов в регионе будет принят документ, определяющий стоимость по обозначенным работам.





Отметим, что проблема безнадзорных животных касается и Нижнего Тагила. По ряду случаев даже была возбуждена доследственная проверка.