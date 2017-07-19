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Новости Нижнего Тагила

105 млн рублей будет выделено на отлов безнадзорных животных в Свердловской области

19 июля 2017, 08:00Добавить новость
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В Свердловской области будет потрачено 105 миллионов рублей на отлов и содержание бездомных собак.

Об этом сообщил глава департамента ветеринарии региона Евгений Трушкин на встрече с депутатами, пишет Областная газета.

Он уверен, что следует установить четкие расценки за услуги, поскольку в разных регионах стоимость одних и тех же мероприятий отличается. Так, перевозка одной собаки в Верхней Пышме в 75 раз выше по цене, чем в Карпинске. А в Красноуральске стоимость отлова особи в 39,5 раз ниже, чем в Верхнем Тагиле.

По решению депутатов в регионе будет принят документ, определяющий стоимость по обозначенным работам.

Отметим, что проблема безнадзорных животных касается и Нижнего Тагила. По ряду случаев даже была возбуждена доследственная проверка.

 
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