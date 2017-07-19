Контроль в сфере российской медицины будет ужесточен проверочными листами

Документ постановил, что во время проведения контрольных мероприятий в обязательном порядке должны использоваться проверочные листы. А предмет проверки ограничивается перечнем вопросов, которые включены в эти проверочные бланки.



Так, в частности вопросы будут затрагивать требования к юрлицам или ИП о соблюдении мер для предотвращения вреда здоровью и жизни россиян.



В справке к постановлению отмечается, что это нововведение позволит сделать проверочные мероприятия более прозрачными и снизить экономические издержки, передает ТАСС.