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Новости Нижнего Тагила

Контроль в сфере российской медицины будет ужесточен проверочными листами

19 июля 2017, 06:30Добавить новость
закон,здоровье,медицина,проверка,Россия,контроль,Медведев,Правительство,постановление
Накануне премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании проверочных листов при госконтроле в медицине, в сфере реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий с начала 2018 года.

Документ постановил, что во время проведения контрольных мероприятий в обязательном порядке должны использоваться проверочные листы. А предмет проверки ограничивается перечнем вопросов, которые включены в эти проверочные бланки.


Так, в частности вопросы будут затрагивать требования к юрлицам или ИП о соблюдении мер для предотвращения вреда здоровью и жизни россиян.

В справке к постановлению отмечается, что это нововведение позволит сделать проверочные мероприятия более прозрачными и снизить экономические издержки, передает ТАСС.

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