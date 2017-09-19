Тагильские спасатели эвакуировали учеников одной из школ города из-за «пожара» (ФОТО)

На прошлой неделе в школе №75/42 Нижнего Тагила прошла тренировка по действиям учащихся во время возникновения пожара.
В ходе учебного мероприятия спасатели проверили, насколько быстро персонал учебного заведения и школьники могут покинуть горящее здание.
Согласно легенде, в одном из кабинетов начался пожар из-за короткого замыкания.
Пока около 600 человек покидали здание, в туалете учреждения остался один школьник.
Ученик не смог самостоятельно выбраться по задымленным путям, поэтому на помощь к нему пришли спасатели. Они вытащили учащегося через окно при помощи специального оборудования.
После тренировки школьникам на мастер-классе показали автомашину пожарной охраны, передает пресс-служба ЦЗННТ.
Фото: пресс-служба ЦЗННТ