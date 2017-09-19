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Новости Нижнего Тагила

Тагильские спасатели эвакуировали учеников одной из школ города из-за «пожара» (ФОТО)

19 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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На прошлой неделе в школе №75/42 Нижнего Тагила прошла тренировка по действиям учащихся во время возникновения пожара.

В ходе учебного мероприятия спасатели проверили, насколько быстро персонал учебного заведения и школьники могут покинуть горящее здание.

Согласно легенде, в одном из кабинетов начался пожар из-за короткого замыкания.

Пока около 600 человек покидали здание, в туалете учреждения остался один школьник.

 

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Ученик не смог самостоятельно выбраться по задымленным путям, поэтому на помощь к нему пришли спасатели. Они вытащили учащегося через окно при помощи специального оборудования.

После тренировки школьникам на мастер-классе показали автомашину пожарной охраны, передает пресс-служба ЦЗННТ.

 

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Фото: пресс-служба ЦЗННТ
 
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