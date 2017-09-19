Заболеваемость гриппом в России снизилась за последние три года

За прошедшие с начала года 7 месяцев количество заболевших гриппом снизилось на 38,7%. Специалисты Минздрава РФ сообщают, что впервые за 3 года количество заболевших россиян начало снижаться.



Подобное снижение объясняется легким штаммом вируса гриппа, улучшением качества вакцин и повышением уровня ответственности граждан, сообщают «Известия».