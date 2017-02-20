Родители детсадовцев бьют тревогу из-за массовой эпидемии в дошкольном учреждении Екатеринбурга

Трое ребят, пишет E1.ru, почувствовали себя плохо прямо в садике №424. Симптомы – слабость, подташнивание – имеются у 12-ти дошколят из подготовительной группы. А одного из дошколят дома вырвало порядка семи раз. Родители общаются между собой в социальных сетях, и они предположили, что их дети отравились супом.



В свою очередь, в руководстве детского сада говорят лишь о двух случаях, ничего общего не имеющих с эпидемией. Так, у одной воспитанницы были проблемы с печенью, из-за чего ее стошнило. Другие ребята будут осмотрены медиком в ближайший понедельник. В детском саду, отметила заведующая, карантина нет ни в одной группе. «Всё спокойно».



В городском управлении здравоохранением по данной ситуации ничего прокомментировать пока не смогли. Остается выяснить у достоверного источника, действительно ли имеет место эпидемия, или проблема преувеличена, как говорят в руководстве детского сада. Также известно, что к медикам семьи не обращались по разным причинам.