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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается с каждой неделей

20 февраля 2017, 17:00Добавить новость
Свердловская область,здоровье,грипп,ОРВИ,заболеваемость,ЗАТО Свободный,Североуральск,дети,школы,детские сады
В Свердловской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ среди населения, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. С 13 по 19 февраля было зарегистрировано 32 100 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже показателя предшествующей недели на 8%. Ситуация оценивается как неэпидемическая. При этом замечено превышение эпидемического порога среди лиц старше 15 лет. 

В 3-х округах – Верхнесалдинском, Североуральском и Свободном – показатель заболеваемости еще превышает среднеобластной в 1,5 раза. В 80 детских садах и 40 школах области частично закрыты на карантин группы и классы. Полностью остановлен образовательный процесс в 1 школе и 4 детсадах.
 
За эту же календарную неделю зафиксировано 520 случаев заболеваемости пневмонией, что ниже на 26%, чем за предыдущую неделю. Все так же дети до 2-х лет остаются в основной группе риска.
© TagilCity.ru
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