«Зоомистер-2017» будет определен по результатам зрительского голосования в Екатеринбурге (ФОТО)

Необычное голосование в преддверии Дня защитника Отечества проходит на сайте и при входе в зоопарк.



Среди претендентов – пять представителей животного мира. Гривистый волк Стоун из Новосибирска родом из Южной Америки, черно-белый восточный колобус Кит из африканской фауны, бородатая неясыть Боинг с Урала, африканская шпороносная черепаха Чак и амфибия аксолотль Канис.



Победитель конкурса получит звание «Зоомистер-2017», объявление результатов пройдет 22 февраля.