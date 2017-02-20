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Новости Нижнего Тагила

«Зоомистер-2017» будет определен по результатам зрительского голосования в Екатеринбурге (ФОТО)

20 февраля 2017, 09:05Добавить новость
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Жители Екатеринбурга выбирают самого достойного самца из обитателей городского зоопарка.

Необычное голосование в преддверии Дня защитника Отечества проходит на сайте и при входе в зоопарк.

Среди претендентов – пять представителей животного мира. Гривистый волк Стоун из Новосибирска родом из Южной Америки, черно-белый восточный колобус Кит из африканской фауны, бородатая неясыть Боинг с Урала, африканская шпороносная черепаха Чак и амфибия аксолотль Канис.

Победитель конкурса получит звание «Зоомистер-2017», объявление результатов пройдет 22 февраля.

 

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Фото: сайт Екатеринбургского зоопарка
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