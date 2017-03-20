Активисты-экологи и дети помогли елям, желтеющим на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)

Мы видели, что коммунальные службы снег не вывозят. Просто берут и вываливают его на газоны. А там ели. Их корневую систему полностью завалило. На солнце снег покрывается ледяной коркой. Мы подумали, что ели могли начать желтеть не столько от выбросов, сколько от этого, -- рассказал об акции эколог-общественник Андрей Волегов.

Участники акции встретились у Краеведческого музея. Именно оттуда первоначально планировалось начать помогать деревьям. Однако потом экологи решили пойти на участок напротив дома №84 на улице Горошникова. Там пожелтевших елей больше всего:

Нам помогали активисты из поселка Северный. Собрались шесть взрослых и ребенок — девочка. Мы привезли лопаты и прошли от «Небара» до лестниц, ведущих к центральному фонтану. По ходу работ к нам ненадолго присоединился маленький мальчик. Ему стало интересно: он приходил, пытался и комочки подвигать, и снег покопать, -- вспомнил Андрей Волегов.

К сожалению, никто из прохожих не высказал особого интереса и желания помочь экологам.

Хвойные деревья на набережной Нижнетагильского пруда уже несколько десятилетий украшают берег. Если ели не почувствую себя лучше и засохнут, это станет большой потерей для жителей Нижнего Тагила. Экологи-общественники собираются следить за судьбой этих деревьев — будут ли те жить и развиваться или их состояние продолжит ухудшаться.