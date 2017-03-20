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Новости Нижнего Тагила

Жители ежегодно подтапливаемых территорий Свердловской области готовятся к паводку (ФОТО)

20 марта 2017, 09:00Добавить новость
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Спасатели Свердловской области проводят массовое обучение населения, проживающего на «традиционно подтапливаемых территориях», передает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

Накануне очередной рейд состоялся в поселке Билимбай. Спасатели посоветовали жителям подготовиться к весеннему паводку заранее: спрятать необходимые документы в водонепроницаемый пакет, сделать запас продуктов, одежды, ценные вещи вынести на чердачное помещение.

После инструктажа жители поблагодарили спасателей за работу, проведенную во время половодья в 2016 году.

 

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Также к паводку активно готовится Ирбит. Там ежегодно подтапливается мост, соединяющий несколько улиц. Спасатели поговорили с жителями, проживающими на этих территориях, сообщили прогноз, а также напомнили о правилах безопасности.

Помимо инструктажа спасатели собирают информацию о проживающих и устанавливают мерные линейки для контроля уровня воды.

 

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Фото: МЧС России по Свердловской области
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