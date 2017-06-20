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Новости Нижнего Тагила

ГИБДД, пожарные и полицейские Нижнего Тагила проверили детский лагерь «Звездный» (ФОТО)

20 июня 2017, 08:15Добавить новость
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В лагерь «Звёздный», где свои летние каникулы проводят юные тагильчане, накануне с проверкой приехали сотрудники госпожнадзора, ГИБДД, ГИМС, а также инспектора по делам несовершеннолетних.

Гости собрали ребят и показали им обучающие мультфильмы о том, как необходимо вести себя в разных непредвиденных ситуациях – на воде, во время пожара, во время урагана.

Мальчишки и девчонки приняли активное участие и в играх, предложенных гостями. Также радовались ребята патрульному автомобилю и пожарной автоцистерне. Им разрешили посидеть в кабине, а также подать настоящий звуковой сигнал.

 

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Фото: пресс-служба МЧС по региону
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