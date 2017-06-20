ГИБДД, пожарные и полицейские Нижнего Тагила проверили детский лагерь «Звездный» (ФОТО)

В лагерь «Звёздный», где свои летние каникулы проводят юные тагильчане, накануне с проверкой приехали сотрудники госпожнадзора, ГИБДД, ГИМС, а также инспектора по делам несовершеннолетних.
Гости собрали ребят и показали им обучающие мультфильмы о том, как необходимо вести себя в разных непредвиденных ситуациях – на воде, во время пожара, во время урагана.
Мальчишки и девчонки приняли активное участие и в играх, предложенных гостями. Также радовались ребята патрульному автомобилю и пожарной автоцистерне. Им разрешили посидеть в кабине, а также подать настоящий звуковой сигнал.
Фото: пресс-служба МЧС по региону