Российские врачи во время обследования не обнаружили ни одного абсолютно здорового ученика старших классов

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков России подвели итоги обследования старшеклассников, которое проводилось в течение 10 лет – с 2005 по 2015 годы.





Результаты исследования показали: ситуация со здоровьем детей стала сейчас гораздо хуже. В настоящее время медики не обнаружили ни одного российского школьника, о котором можно было бы сказать, что он абсолютно здоров, об этом сообщает газета «Известия».





Согласно тем же исследованиям, среди первоклассников 4,3% детей являются абсолютно здоровыми. Но в дальнейшем, в течение обучения в школе, у учащихся развиваются близорукость, сколиоз и язвенная болезнь.





По мнению специалиста Минздрава, мальчики показали наибольшую частоту нарушений здоровья в сравнении с девочками на протяжении почти всего периода обучения в школе. Однако девочки к 11 классу опережают сверстников-мальчиков по распространенности болезней.





Профессор медицина Ирина Рапопрт видит причину повышения заболеваемости школьников в следующем:



