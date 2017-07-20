Число медсестер и санитарок в больницах Свердловской области сократилось почти вдвое за 2,5 года

За последние два с половиной года количество младшего медперсонала на Среднем Урале сократилось на 43%.

В январе 2015 года число санитарок и младших медсестер составляло 14 085 человек. Сейчас этот показатель снизился до 8 002, сообщает «Уралинформбюро».





Александр Ивачев, депутат Заксобрания Свердловской области, считает, что сокращение штата вызвано майским указом Президента РФ, согласно которому должно было произойти повышение заработной платы данной категории медиков - до размера 100% среднего дохода по региону.





Он уверен, что руководство больниц просто перевело санитарок в уборщицы, чтобы не повышать зарплату, при этом сохранив их медицинские обязанности.





В минздраве Свердловской области не согласны с таким мнением. Там объяснили, что перевод санитарок в уборщицы объясняется изменением в законодательстве, согласно которому младший медперсонал должен иметь специальное медобразование.





Напомним, когда министр здравоохранения Свердловской области приезжал с визитом в Нижний Тагил, ему были заданы вопросы по проблеме кадров и зарплат медиков в городе.