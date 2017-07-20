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Новости Нижнего Тагила

Число медсестер и санитарок в больницах Свердловской области сократилось почти вдвое за 2,5 года

20 июля 2017, 16:03Добавить новость
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За последние два с половиной года количество младшего медперсонала на Среднем Урале сократилось на 43%.

В январе 2015 года число санитарок и младших медсестер составляло 14 085 человек. Сейчас этот показатель снизился до 8 002, сообщает «Уралинформбюро».

Александр Ивачев, депутат Заксобрания Свердловской области, считает, что сокращение штата вызвано майским указом Президента РФ, согласно которому должно было произойти повышение заработной платы данной категории медиков - до размера 100% среднего дохода по региону.

Он уверен, что руководство больниц просто перевело санитарок в уборщицы, чтобы не повышать зарплату, при этом сохранив их медицинские обязанности.

В минздраве Свердловской области не согласны с таким мнением. Там объяснили, что перевод санитарок в уборщицы объясняется изменением в законодательстве, согласно которому младший медперсонал должен иметь специальное медобразование.

Напомним, когда министр здравоохранения Свердловской области приезжал с визитом в Нижний Тагил, ему были заданы вопросы по проблеме кадров и зарплат медиков в городе

 

 

 
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