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Новости Нижнего Тагила

Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

20 июля 2017, 07:00Добавить новость
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В регионе, в частности, в Нижнем Тагиле, на 20 июля было объявлено экстренное предупреждение. Это связано с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью.

Речь идёт о 4-ом и 5-ом классах горимости леса по установленной регионом шкале, передает ЕДДС Нижнего Тагила.

По сообщению специалистов, последствиями опасного явления могут стать пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные и дымы и помутнение воздуха.

В связи с предупреждением был установлен тщательный контроль над лесами региона, а также было запрещено разведение огня на природе.

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