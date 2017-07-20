Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

Речь идёт о 4-ом и 5-ом классах горимости леса по установленной регионом шкале, передает ЕДДС Нижнего Тагила.



По сообщению специалистов, последствиями опасного явления могут стать пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные и дымы и помутнение воздуха.



В связи с предупреждением был установлен тщательный контроль над лесами региона, а также было запрещено разведение огня на природе.