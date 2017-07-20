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Новости Нижнего Тагила

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 июля

20 июля 2017, 17:35Добавить новость
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В течение двух суток в Нижнем Тагиле будут сформированы неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе.

С 20 часов 20 июля по 20 часов 22 июля в Нижнем Тагиле объявляется ситуация НМУ I степени опасности.

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информирует о том, что возникнут неблагоприятные условия для рассеивания в воздухе вредных примесей

В связи с этим в атмосфере возможно повышенное накопление вредных веществ в одном месте, так как рассеивание может происходить неодинаково на разных участках территории города.

Метеорологи советуют тагильчанам не находиться вблизи предприятий и мест с интенсивным движением транспорта. .

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