Качество питьевой воды в Свердловской области ухудшилось

Правительство Свердловской области предоставило данные о состоянии экологии в регионе за 2016 год. Было отмечено, что состояние атмосферы улучшилось – по сравнению с 2015 годом зафиксировано снижение объема выброса вредных веществ на 8%.





Тем не менее, высокий уровень загрязнения атмосферы был выявлен в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Повышенный уровень загрязнения – в Первоуральске и Краснотурьинске. Напомним, Нижний Тагил вошел в список из 15 самых загрязненных городов России.





Свердловчане стали экономнее расходовать воду – как для хозяйственных, так и для производственных нужд. Сократился сброс загрязнений в водоемы региона. Однако качество воды ухудшилось, чему поспособствовало неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в 2015 году составляла 71,3%, а в 2016 году снизилась до 66,6%.



В целом правительство Свердловской области оценивает состояние экологии в регионе как стабильное, пишет Областная газета.