| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Качество питьевой воды в Свердловской области ухудшилось

20 сентября 2017, 11:30Добавить новость
вода,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,атмосфера,выбросы
За 2016 год в Свердловской области зафиксировано снижение качества питьевой воды. Состояние атмосферы улучшилось из-за снижения объема вредных выбросов.

Правительство Свердловской области предоставило данные о состоянии экологии в регионе за 2016 год. Было отмечено, что состояние атмосферы улучшилось – по сравнению с 2015 годом зафиксировано снижение объема выброса вредных веществ на 8%.

Тем не менее, высокий уровень загрязнения атмосферы был выявлен в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Повышенный уровень загрязнения  в Первоуральске и Краснотурьинске. Напомним, Нижний Тагил вошел в список из 15 самых загрязненных городов России.

Свердловчане стали экономнее расходовать воду – как для хозяйственных, так и для производственных нужд. Сократился сброс загрязнений в водоемы региона. Однако качество воды ухудшилось, чему поспособствовало неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в 2015 году составляла 71,3%, а в 2016 году снизилась до 66,6%.

В целом правительство Свердловской области оценивает состояние экологии в регионе как стабильное, пишет Областная газета.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

НМУ первой степени объявлены в Нижнем Тагиле с 25 по 27 августа
25 августа, 23:35
1 3
Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле вновь наводнила мёртвая рыба (ФОТО)
29 июля, 13:35
3 8
1
Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 июля
20 июля, 17:35
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 138
Подписаться на новости