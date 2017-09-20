Смертность осужденных от туберкулеза в Свердловских колониях снизилась на 36,3%

В исправительных учреждениях ГУФСИН смертность от туберкулеза упала на 36,3% по данным за первое полугодие 2017 года.

Заболеваемость туберкулезом в ИК уральского региона также упала на 20,6%.

Также отмечается, что смертность осужденных от всех причин понизилась на 10%. Персонал медиков, численность которых насчитывает 1 500 человек, контролирует эпидемическую ситуацию в учреждениях ГУФСИН.

Помимо этого, медики колоний продолжают работу по назначению антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным. В данный момент ее получают 1 948 осужденных Свердловской области.

В исправительных учреждениях продолжается выполнение постановления о медосвидетельствовании осужденных, которых освобождают от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания. В первом полугодии 2017 года в связи с тяжелой болезнью были освобождены 31 человек, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.