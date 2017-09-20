Свинокомплекс «Уральский» незаконно сливал опасные отходы в реку

С жалобой в ведомство некоторое время назад обратились жители одной из деревень.



Проверка показала, что в реке присутствовали отходы третьего класса опасности. Они через канализацию сливались в резервуары. Грязь, которая текла в Большую Калиновку, содержала колиформные бактерии и возбудители гельминтозов. Это подтвердили результаты исследований в лаборатории.





Руководство свинокомплекса получило представление о нарушении закона. Известно, что данное предприятие является собственностью Газпромбанка, пишет Znak.com.