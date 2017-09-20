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Новости Нижнего Тагила

Свинокомплекс «Уральский» незаконно сливал опасные отходы в реку

20 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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В Свердловской области АО «Синокомплекс Уральский» был уличен в загрязнении реки Большая Калиновка. Была возбуждена прокурорская проверка.

С жалобой в ведомство некоторое время назад обратились жители одной из деревень.

Проверка показала, что в реке присутствовали отходы третьего класса опасности. Они через канализацию сливались в резервуары. Грязь, которая текла в Большую Калиновку, содержала колиформные бактерии и возбудители гельминтозов. Это подтвердили результаты исследований в лаборатории.

Руководство свинокомплекса получило представление о нарушении закона. Известно, что данное предприятие является собственностью Газпромбанка, пишет Znak.com.

 
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