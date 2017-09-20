Строительство, размещение отходов и горнодобывающие работы стали причиной того, что треть сельхозугодий России находится в критическом состоянии. Им угрожают эрозия, подтопление, опустынивание и заболачивание.



Решением проблемы может стать возрождение земельной службы, которая существовала до 1990-ых годов, считают специалисты Минприроды. Воссозданная служба взяла бы на себя обязанности по мониторингу состояния земель, ведение земельного кадастра и разработку новых нормативных документов.



Как передают «Известия», на данный момент в России 400 млн гектаров сельхозземель, из них половину составляют ценные угодья, такие, как пашни, пастбища, сенокосы и земли под виноградники.