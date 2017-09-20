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Новости Нижнего Тагила

Треть сельхозугодий России находится в критическом состоянии

20 сентября 2017, 22:05Добавить новость
Россия,строительство,экология,земля,сельское хозяйство,загрязнение,болото
Трети сельхозугодий России угрожают заболачивание, эрозия, подтопление и опустынивание. Таковы результаты государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды, который подготовили специалисты Минприроды.

Строительство, размещение отходов и горнодобывающие работы стали причиной того, что треть сельхозугодий России находится в критическом состоянии. Им угрожают эрозия, подтопление, опустынивание и заболачивание.

Решением проблемы может стать возрождение земельной службы, которая существовала до 1990-ых годов, считают специалисты Минприроды. Воссозданная служба взяла бы на себя обязанности по мониторингу состояния земель, ведение земельного кадастра и разработку новых нормативных документов.

Как передают «Известия», на данный момент в России 400 млн гектаров сельхозземель, из них половину составляют ценные угодья, такие, как пашни, пастбища, сенокосы и земли под виноградники.

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