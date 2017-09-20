Жители Днепропетровска не доверяют контролю за выбросами на «ЕВРАЗ ДМЗ»

В департамент экологии Днепропетровска поступило более сотни жалоб на то, что «ЕВРАЗ ДМЗ» загрязняет город. Был проведен круглый стол, где стороны обсудили претензии от населения.

По этому поводу высказалась начальник отдела экологии «ЕВРАЗ ДМЗ» Людмила Руднева. Она отметила, что сейчас на предприятии существует более 400 источников загрязнения. У завода есть 1 выпуск в реку Днепр, на который было получено разрешение.

По ее словам, предприятие участвует в программе экологической безопасности, в рамках которой количество выбросов было снижено с 2007 года. Однако доклад Людмилы Рудневой общественников не впечатлил.

Как заявил директор департамента экологической политики Павел Головаха, жители Днепропетровска не доверяют показателям уровня выбросов, которые предоставляет завод. У города уже есть данные о проверке и многочисленные жалобы, поэтому общественники хотят установить свою систему мониторинга. Они намерены доказать свою уверенность в том, что «ЕВРАЗ ДМЗ» травит население.

Ожидается, что в скором времени в городе появится 3 системы контроля состояния воздуха. Насколько показатели будут совпадать, покажет время, пишет Zabeba.li.