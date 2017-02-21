Ливневую канализацию Нижнего Тагила прочистят перед наступлением весны

В предшествующие месяцы выпало большое количество осадков. Высота снежного покрова в Нижнем Тагиле на данный момент превышает норму почти на 10-15 сантиметров.
Синоптики Свердловского Гидрометцентра обещают первые кратковременные оттепели. После прошедших обильных снегопадов ожидается большое количество талой воды. В связи с этим возникает необходимость отвода воды ранее, чем она успеет повредить дороги города.
13 февраля председателем общественного движения «Тагил без ям» было вынесено предложение о необходимости прочистки водоотводных канав и кюветов до начала таяния снега.
Начальник управления городским хозяйством дал поручение главам районных администраций подготовить список водоотводных сооружений, которые необходимо прочистить в течении марта, -- сообщается в группе общественного движения «Тагил без ям».
Прочистка начнётся после оттепели.
Когда оттает земля, начнём заниматься прочисткой канав. Они находятся вдоль дорог, поэтому на движении транспорта это никак не скажется. Данное мероприятие проводится для пропуска сточных вод, -- пояснил редакции TagilCity.ru заместитель главы администрации Тагилстроевского района.