Ливневую канализацию Нижнего Тагила прочистят перед наступлением весны

В предшествующие месяцы выпало большое количество осадков. Высота снежного покрова в Нижнем Тагиле на данный момент превышает норму почти на 10-15 сантиметров.





Синоптики Свердловского Гидрометцентра обещают первые кратковременные оттепели. После прошедших обильных снегопадов ожидается большое количество талой воды. В связи с этим возникает необходимость отвода воды ранее, чем она успеет повредить дороги города.





13 февраля председателем общественного движения «Тагил без ям» было вынесено предложение о необходимости прочистки водоотводных канав и кюветов до начала таяния снега.

Начальник управления городским хозяйством дал поручение главам районных администраций подготовить список водоотводных сооружений, которые необходимо прочистить в течении марта, -- сообщается в группе общественного движения «Тагил без ям».

Прочистка начнётся после оттепели.