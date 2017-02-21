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Новости Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила составляет план противодействия наркообороту в городе

21 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне подвели итоги 2016 года на заседании антинаркотической комиссии. Совещание прошло под руководством заместителя главы города по социальной политике Валерия Сурова. 

Представитель МУ МВД «Нижнетагильское» Ильдар Садрисламов сообщил, что количество преступлений по наркообороту в 2016 году выросло на 9% (в сравнении с 2015 годом). Раскрываемость уголовных дел, фигурантами которых стали 389 человек, составила 51,3%. На 33,3% снизилось количество раскрытых наркопритонов. За год было изъято более 9 килограммов наркотических средств. По причине передозировки погибло 19 человек, среди которых, отмечают в МВД, нет несовершеннолетних.

Заведующий наркологического отделения «Психиатрической больницы №7» Алексей Сухотский отметил уменьшение лиц с наркозависимостью, которые наблюдаются в стационаре, на 19%. В целом медик заявил, что выдающихся успехов в борьбе с наркоманией нет. Он заверил, что им по-прежнему есть, кого лечить, а силовикам есть, кого задерживать.

В позитивном ключе рассказали о спортивных успехах населения представитель управления физкультуры, спорта и молодежной политики и замдиректора ГЛК «Гора Белая». Так, в прошлом году на добровольной основе тагильчане всех возрастов активно принимали участие в сдаче норм ГТО. Свыше 6 тысяч жителей города приняли участие в разного рода спортивных мероприятиях. Всего был организован 81 старт.

Итоги были приняты к сведению, а прием предложений по противодействию наркотиков и пропаганде ЗОЖ будет открыт в течение двух дней, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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