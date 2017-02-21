Мэрия Нижнего Тагила составляет план противодействия наркообороту в городе

Представитель МУ МВД «Нижнетагильское» Ильдар Садрисламов сообщил, что количество преступлений по наркообороту в 2016 году выросло на 9% (в сравнении с 2015 годом). Раскрываемость уголовных дел, фигурантами которых стали 389 человек, составила 51,3%. На 33,3% снизилось количество раскрытых наркопритонов. За год было изъято более 9 килограммов наркотических средств. По причине передозировки погибло 19 человек, среди которых, отмечают в МВД, нет несовершеннолетних.



Заведующий наркологического отделения «Психиатрической больницы №7» Алексей Сухотский отметил уменьшение лиц с наркозависимостью, которые наблюдаются в стационаре, на 19%. В целом медик заявил, что выдающихся успехов в борьбе с наркоманией нет. Он заверил, что им по-прежнему есть, кого лечить, а силовикам есть, кого задерживать.



В позитивном ключе рассказали о спортивных успехах населения представитель управления физкультуры, спорта и молодежной политики и замдиректора ГЛК «Гора Белая». Так, в прошлом году на добровольной основе тагильчане всех возрастов активно принимали участие в сдаче норм ГТО. Свыше 6 тысяч жителей города приняли участие в разного рода спортивных мероприятиях. Всего был организован 81 старт.



Итоги были приняты к сведению, а прием предложений по противодействию наркотиков и пропаганде ЗОЖ будет открыт в течение двух дней, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.