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Штраф до 4000 рублей и лишение лицензии грозит охотнику за стрельбу в заповеднике под Екатеринбургом (ФОТО)

21 февраля 2017, 15:50Добавить новость
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Полиция Богдановича задержала охотника, незаконно применившего огнестрельное оружие на территории природного заказника, сообщает официальный представитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области В. Н. Горелых.  Вчера утром в областном заповеднике «Богдановичский» были слышны выстрелы охотничьего ружья. Об этом в местное ОВД поступило сообщение. На место происшествия был направлен наряд ДПС.

На автотрассе Екатеринбург-Тюмень полицейские обнаружили автомобиль Mazda 3. К нему подошел владелец авто со свертком, который он постарался быстро спрятать в салоне иномарки. При досмотре ТС сотрудники полиции обнаружили карабин, который был завернут в куртку хозяина, стреляные гильзы и патроны к ружью.

С владельцем оружия была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что охотник стрелял в пушного зверька, какого именно, мужчина вспомнить не смог. За незаконное применение оружия на территории заповедника в отношении 32-летнего, ранее не судимого жителя Екатеринбурга, было возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ. Карабин охотника был изъят до решения суда. Наказание по данной статье предусматривает назначение штрафа до 4 000 рублей с лишением права заниматься охотой.

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Фото: пресс-службы ГУ МВД Свердловской области
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