Кавказские регионы России обогнали Москву по уровню развитости медицины

Лидером по уровню развития медицины в России стали республики Кавказа, опередив столичное здравоохранение. Высшая школа организации и управления здравоохранением составила рейтинг эффективности и качества лечебных учреждений России.
Согласно данным Росстата, среди лидеров оказались Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. Худшими признаны Сахалин, Чукотка и Магаданская область.
При определении мест в рейтинге учитывались четыре показателя: предполагаемая продолжительность жизни, валовый региональный продукт, уровень потребления алкоголя на душу населения, государственные расходы на медицину.
Как сообщает газета «Известия», в Дагестане средняя продолжительность жизни составляет 76,4 года. И это при том, что расходы на здравоохранение в республике на 20% меньше, чем в других регионах РФ, и в 2,5 раза ниже, чем в странах Европы. Потребление спиртного оказалось совсем невысоким в сравнении с другими субъектами России, а вот Урал и Дальний Восток отличились высоким показателем. Из Центрального ФО в ТОП-10 попала только Рязанская область: она – на седьмом месте.