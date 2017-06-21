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Новости Нижнего Тагила

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» появится в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области

21 июня 2017, 18:20Добавить новость
Нижний Тагил,здоровье,Игорь Трофимов,министр,здравоохранение,министерство здравоохранения,поликлиники,бережливая поликлиника

Задача проекта «Бережливая поликлиника» - облегчить получение талонов и сократить время ожидания в очереди к специалисту в поликлиниках Нижнего Тагила и Свердловской области.

В скором времени в Нижнем Тагиле должен заработать федеральный проект «Бережливая поликлиника», облегчающий получение талонов и сокращающий время ожидания в очереди. Проект активно распространяется в России, Свердловская область есть в плане, постараемся, чтобы сюда попали и поликлиники Нижнего Тагила, -- пояснил на пресс-конференции министр здравоохранения области Трофимов Игорь Михайлович.

 

Эксперимент был запущен Минздравом РФ в 2016 году. Его внедрение позволит сократить время приема у терапевта,  оптимизировать оформление льготных лекарств, увеличить скорость работы лаборатории и регистратуры, сократить время пребывания пациента в лечебном учреждении. Бумажная работа врачей сведется до минимума и увеличится время их работы непосредственно с пациентами. Также проект направлен на создание комфортных условий в поликлиниках для самих пациентов.

Проект «Бережливая поликлиника» уже доказал свою эффективность в двух медучреждениях Ярославля и будет распространяться в других регионах.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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