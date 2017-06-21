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Новости Нижнего Тагила

Нет врачей в Нижнем Тагиле? Езжайте с детьми в Екатеринбург: общественники Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детской медицины

21 июня 2017, 18:30Добавить новость
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Отсутствие некоторых узких специалистов в Нижнем Тагиле, невозможность своевременно попасть на приём к другим, долгие часы ожидания в очередях - об этих проблемах в области здравоохранения Нижнего Тагила рассказала министру здравоохранения Свердловской области номинант на премию «Человек года-2017» - Анна Межова.

Особое внимание общественница уделила проблемам многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

 

От лица родительского комитета Нижнего Тагила хочу донести до вас следующую проблему, что в Нижнем Тагиле родителям детей-инвалидов, в том числе многодетным родителям, чтобы пройти каких-то специалистов, приходится ездить в Екатеринбург в областную клинику. Всё обследование проходить там. На это уходит очень много времени. Не выявляются многие заболевания, которые впоследствии обрастают осложнениями, -- заявила президент НКО Благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» - Анна Межова.


Представительница Министерства здравоохранения ответила, что вне зависимости от места проживания ребёнка, помощь оказывается всегда:

 

В существующей системе оказания медицинской помощи, в случаях, если каких-то специалистов не находится в медицинских учреждениях Нижнего Тагила, даётся направление в областную больницу. Помощь оказывается в любом случае.


Однако общественница напомнила, что для многих категорий граждан поездка в Екатеринбург - мероприятие, связанное с большими трудностями.

 

Далеко у всех семей есть деньги на подобные поездки. У многих нет автомобилей. Не все дети-инвалиды хорошо переносят дальние расстояния. Особенно онкобольные, -- отметила Анна Межова.


Тогда слово взял главный врач Детской городской больницы - Дмитрий Клейменов. Он заявил, что оказание помощи детям-инвалидам и воспитывающимся в многодетных семьях - высший приоритет его медицинского учреждения.

 

Все многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами - когда они обращаются с проблемами - эти проблемы решаются. Лично вас я вижу впервые. Вы никогда ранее о подобных проблемах мне не рассказывали. Чтобы подобные проблемы решались, нужно приходить и обсуждать их. Дети-инвалиды, дети из многодетных семей - в приоритете для нас. Заявляю вам со всей ответственностью.


Облегчить ситуацию, по мнению министра здравоохранения Свердловской области, должна «молодая кровь». Выпускники медицинских вузов 2017 года направятся во многие города области, в том числе Нижний Тагил.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (3)
д-р Фауст 21.06.2017 19:01:49 #
Балыбердинцы, вы чего всё стонете? Вы за кого голосовали на прошлых выборах? Вы за эту власть голосовали. За власть, которая оставляет вас без медобслуживания, без жилья, без работы. Вы сами это всё выбрали, а теперь ноете. терпите достойно последствия своего выбора, не позорьтесь.
Эдуард Рыбаков 21.06.2017 19:39:35 #
Далеко не все за ЕР голосовали, но видимо дебилов больше..
Эдуард Рыбаков 21.06.2017 19:38:37 #
Эта из министерства такая "умная" ЕЗЖАЙТЕ В ЕКАТЕРИНБУРГ. У неё то возможности и деньги есть разъезжать за 200 км. Как далеки то они от простых людей..
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