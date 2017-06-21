Нет врачей в Нижнем Тагиле? Езжайте с детьми в Екатеринбург: общественники Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детской медицины

Особое внимание общественница уделила проблемам многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

От лица родительского комитета Нижнего Тагила хочу донести до вас следующую проблему, что в Нижнем Тагиле родителям детей-инвалидов, в том числе многодетным родителям, чтобы пройти каких-то специалистов, приходится ездить в Екатеринбург в областную клинику. Всё обследование проходить там. На это уходит очень много времени. Не выявляются многие заболевания, которые впоследствии обрастают осложнениями, -- заявила президент НКО Благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» - Анна Межова.



Представительница Министерства здравоохранения ответила, что вне зависимости от места проживания ребёнка, помощь оказывается всегда:

В существующей системе оказания медицинской помощи, в случаях, если каких-то специалистов не находится в медицинских учреждениях Нижнего Тагила, даётся направление в областную больницу. Помощь оказывается в любом случае.



Однако общественница напомнила, что для многих категорий граждан поездка в Екатеринбург - мероприятие, связанное с большими трудностями.

Далеко у всех семей есть деньги на подобные поездки. У многих нет автомобилей. Не все дети-инвалиды хорошо переносят дальние расстояния. Особенно онкобольные, -- отметила Анна Межова.



Тогда слово взял главный врач Детской городской больницы - Дмитрий Клейменов. Он заявил, что оказание помощи детям-инвалидам и воспитывающимся в многодетных семьях - высший приоритет его медицинского учреждения.

Все многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами - когда они обращаются с проблемами - эти проблемы решаются. Лично вас я вижу впервые. Вы никогда ранее о подобных проблемах мне не рассказывали. Чтобы подобные проблемы решались, нужно приходить и обсуждать их. Дети-инвалиды, дети из многодетных семей - в приоритете для нас. Заявляю вам со всей ответственностью.



Облегчить ситуацию, по мнению министра здравоохранения Свердловской области, должна «молодая кровь». Выпускники медицинских вузов 2017 года направятся во многие города области, в том числе Нижний Тагил.