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Посёлки и города Свердловской области были частично затоплены из-за ливней (ФОТО, ВИДЕО)

21 июня 2017, 08:00Добавить новость
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В Свердловской области из-за обильных дождей пострадали посёлки и города.

Не повезло посёлку Махнёво - там под воду ушел пешеходный мост из-за вышедшей из берегов реки, размыло дорогу, а также затопило десятки частных домов, передает Ura.ru.

В социальных сетях местные жители публикуют фотографии наводнения в поселке.

Некоторые сельчане не могут попасть домой из-за подтопления территории.

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Основанный в 1624 году посёлок Махнёво, добавим, находится в Алапаевском районе. Дожди угрожают деятельности местных предприятий: Махнёво является одним из главных поставщиков леса.

 

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На фото посёлок Махнёво. Ura.ru

 

Подобная ситуация зафиксирована и в Ивделе, передает E1.ru. Там подтоплены дачные участки, придомовые территории и частные дома. В настоящее время происходит ликвидация последствий.

Спасатели оказывают помощь местным жителям, а также проводят с ними разъяснительные работы. Сейчас в Ивделе по некоторым улицам передвигаются исключительно на лодках.

 

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Ивдель. Фото и видео: E1.ru
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