Посёлки и города Свердловской области были частично затоплены из-за ливней (ФОТО, ВИДЕО)

Не повезло посёлку Махнёво - там под воду ушел пешеходный мост из-за вышедшей из берегов реки, размыло дорогу, а также затопило десятки частных домов, передает Ura.ru.





В социальных сетях местные жители публикуют фотографии наводнения в поселке.



Некоторые сельчане не могут попасть домой из-за подтопления территории.





Основанный в 1624 году посёлок Махнёво, добавим, находится в Алапаевском районе. Дожди угрожают деятельности местных предприятий: Махнёво является одним из главных поставщиков леса.

Подобная ситуация зафиксирована и в Ивделе, передает E1.ru. Там подтоплены дачные участки, придомовые территории и частные дома. В настоящее время происходит ликвидация последствий.



Спасатели оказывают помощь местным жителям, а также проводят с ними разъяснительные работы. Сейчас в Ивделе по некоторым улицам передвигаются исключительно на лодках.