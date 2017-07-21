Денег на вакцинацию в Свердловской области было выделено в два раза меньше необходимого минимума

К примеру, стоимость курса иммунизации энцефалита в 109 раз ниже по стоимости, чем его лечение. А гепатита В – в 456 раз, пишет Новый день.





Сумма, необходимая на стандартную вакцинопрофилактику, равняется 1,2 млрд рублей.



Главный санврач области Сергей Кузьмин на заседании комиссии рассказал о высоком уровне заболеваемости внебольничной пневмонией, ротаврусной инфекцией, раком шейки матки и «ветрянкой». Экономический ущерб от болезней по итогам 2016 года составил 264 млн рублей.





Ещё одна актуальная проблема – заболеваемость по причине миграционных процессов. К сожалению, законодательно не установлен механизм ответственности трудовых мигрантов, что приводит к распространению инфекций на территории региона.





В завершение заседания комиссии было решено добиваться увеличения объема средств на вакцинопрофилактику в количестве 438 миллионов рублей для 2018 года.