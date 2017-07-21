| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Денег на вакцинацию в Свердловской области было выделено в два раза меньше необходимого минимума

21 июля 2017, 06:30Добавить новость
больница,бюджет,город,деньги,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,вакцинация,вакцина,мигранты
Средств, выделенных на вакцинацию в Свердловской области,было выделено в два раза меньше, чем требуется. Эксперты уверены, что необходимо добиваться увеличения, чтобы избежать экономического ущерба от болезней свердловчан.

К примеру, стоимость курса иммунизации энцефалита в 109 раз ниже по стоимости, чем его лечение. А гепатита В – в 456 раз, пишет Новый день.

Сумма, необходимая на стандартную вакцинопрофилактику, равняется 1,2 млрд рублей.

Главный санврач области Сергей Кузьмин на заседании комиссии рассказал о высоком уровне заболеваемости внебольничной пневмонией, ротаврусной инфекцией, раком шейки матки и «ветрянкой». Экономический ущерб от болезней по итогам 2016 года составил 264 млн рублей.

Ещё одна актуальная проблема – заболеваемость по причине миграционных процессов. К сожалению, законодательно не установлен механизм ответственности трудовых мигрантов, что приводит к распространению инфекций на территории региона.

В завершение заседания комиссии было решено добиваться увеличения объема средств на вакцинопрофилактику в количестве 438 миллионов рублей для 2018 года.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Владимир Путин обещал оказать помощь при строительстве детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле
15 июля, 13:40
8 3
2
Массовый медосмотр «Марафон здоровья» стартовал в Свердловской области
10 июля, 08:00
2 0
Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)
6 июля, 08:15
0 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 8
Подписаться на новости