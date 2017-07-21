Российские регионы не обеспечивают дорогостоящими лекарствами людей с редкими заболеваниями

В России от отказа в дорогих инновационных лекарствах больше всего страдают дети с редкими заболеваниями.

Пациенты с редкими болезнями вынуждены обращаться в суды, чтобы доказать свое право на получение дорогостоящих лекарств. Регионы судятся с больными людьми, не желая брать на себя закупку таких препаратов. А некоторые регионы России просто не имеют финансовой возможности сделать это.





В то время. пока идут судебные разбирательства, болезнь прогрессирует. Особенно от этого страдают дети, которым требуется лечение постоянно.





Орфанными заболеваниями, которые являются редкими, жизнеугрожающими и хроническими, в России страдают 8 000 детей.





При этом многие лекарства, необходимые для такого лечения, не зарегистрированы в России, но по медицинским показаниям они являются жизненно необходимыми для пациентов с такими заболеваниями, сообщает газета «Известия».





Исходя из этого, родители детей-инвалидов вынуждены отстаивать свои права на получение таких препаратов в судах.