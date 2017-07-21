Жители Свердловской области начнут платить за уборку и переработку мусора по тарифу с 2018 года

Тарифы будут введены к через год - к лету 2018-го, передает Федерал Пресс.





Власти региона подготовили законодательную и документальную базу для нововведения. Так, в закон были внесены необходимые изменения, принята схема обращения с ТКО, определены правила деятельности региональных операторов и условия проведения торгов на транспортирование и сбор отходов.



С начала 2016 года правительство РФ приняло закон о том, что регоператоры должны по максимуму сортировать мусор, а не захоранивать его как прежде. Также в течение трёх лет будут возведены мусоросортировочные заводы.