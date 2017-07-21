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Бизнес в Нижнем Тагиле

Жители Свердловской области начнут платить за уборку и переработку мусора по тарифу с 2018 года

21 июля 2017, 06:00Добавить новость
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В конце нынешнего года в Свердловской области пройдет конкурс по выбору регоператоров на вывоз мусора.

Тарифы будут введены к через год - к лету 2018-го, передает Федерал Пресс.

Власти региона подготовили законодательную и документальную базу для нововведения. Так, в закон были внесены необходимые изменения, принята схема обращения с ТКО, определены правила деятельности региональных операторов и условия проведения торгов на транспортирование и сбор отходов.

С начала 2016 года правительство РФ приняло закон о том, что регоператоры должны по максимуму сортировать мусор, а не захоранивать его как прежде. Также в течение трёх лет будут возведены мусоросортировочные заводы.

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