73 человека умерли в тюремных больницах Свердловской области в 2016 году

В больницах свердловских колоний в прошлом году от тяжелых болезней скончались 73 заключенных.

Члены общественной палаты обсудили с замдиректора ФСИН Анатолием Рудым высокий уровень смертности в больницах свердловских тюрем. После недавней проверки медучреждений членами ОНК выяснилось, что смертность от тяжелых заболеваний там по-прежнему высокая, пишет «Уралинформбюро».

Предполагается, что основными причинами этого может стать нехватки финансирования. Так, в больницах уральских колоний не хватает специалистов и лекарств, а здания тюремных госпиталей находятся в аварийном состоянии. В общественной палате полагают, что решить проблему в корне поможет строительство лечебно-профилактического многопрофильного учреждения, в котором будут проходить медобследования заключенные.

Общественники ОНК нашли понимание со стороны замдиректора ФСИН, однако решение по строительству медучреждения может быть принято только после назначения начальника ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, что недавно в ГУФСИН сообщали, что смертность от туберкулеза в тюрьмах области снизилась на 36,3%.