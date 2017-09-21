Экологические штрафы не работают: предприятия Нижнего Тагила загрязняют водоёмы

20 сентября в здании администрации Нижнего Тагила прошло совещание по вопросам экологии. Одной из важных вопросов, поднятых на нём, стал слив сточных вод предприятиями города в местные водоёмы. По заявлениям тагильских экологов все промышленные предприятия сливают сточные воды в водоёмы, тем самым загрязняя их.



Действующая система «экологических штрафов» не работает. Качество очистки вод от внедрения и использования штрафов не стало лучше, сообщили на совещании специалисты отделения экологии Нижнего Тагила.



Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, глава города Сергей Носов поручил решить имеющиеся проблемы сразу, не дожидаясь их накопления. Мэр подчеркнул важность того, что 2017 год объявлен годом экологии, следовательно, уже сейчас необходимо принимать эффективные решения по вопросу загрязнения городских водоёмов.