| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Города с самым грязным воздухом названы в России

21 сентября 2017, 22:30Добавить новость
здоровье,Россия,экология,атмосфера,загрязнение атмосферы,астма,воздух
В городах Иркутской и Кемеровской областей, Алтайского края сложилась самая неблагоприятная ситуация с загрязнением воздуха. Заявления об этом основываются на информации из доклада Минприроды.

Госдоклад Минприроды, посвященный состоянию и охране окружающей среды в России содержит информацию по городам с самым загрязненным воздухом. Эти города расположены в Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском крае.

Как передают «Известия», за последние три года ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу ухудшилась. За прошедший год  в воздух попало 31 617,1 тыс. тонн вредных примесей.

Увеличение выбросов вредных веществ приводит к повышению процента заболеваемости среди людей. За последние несколько лет заболеваемость астмой увеличилась в 1,5 раза.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 июля
20 июля, 17:35
1 1
Качество питьевой воды в Свердловской области ухудшилось
вчера, 11:30
5 3
Производители товара в РФ будут обязаны своими силами утилизировать отходы
11 сентября, 20:45
1 4
1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 89
Подписаться на новости