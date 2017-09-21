Города с самым грязным воздухом названы в России

Госдоклад Минприроды, посвященный состоянию и охране окружающей среды в России содержит информацию по городам с самым загрязненным воздухом. Эти города расположены в Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском крае.



Как передают «Известия», за последние три года ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу ухудшилась. За прошедший год в воздух попало 31 617,1 тыс. тонн вредных примесей.



Увеличение выбросов вредных веществ приводит к повышению процента заболеваемости среди людей. За последние несколько лет заболеваемость астмой увеличилась в 1,5 раза.