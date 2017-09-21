Картошка измельчала, а морковь и капуста уродились: как повлияло лето-2017 на урожай в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Синоптики «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают, что лето было не только дождливым, но и пришло и закончилось позже обычного:





Лето наступило 10-14 июня, что на одну неделю позже среднего срока и закончилось 29 августа, что тоже позже нормы на 10-17 дней. Средняя температура этим летом на Урале была 15-17 градусов.

Такая погода отразилась в том числе на урожае, который собрали в Свердловской области. Так, Минсельхоз отметил, что урожайность лета 2017 года в регионе была выше, чем 2016. В частности, урожайность картофеля возросла на 29 центнеров с гектара.





Редакция TagilCity.ru решила пообщаться с местными садоводами по поводу урожая в этом сезоне. Чтобы выяснить, какие культуры уродились, а какие нет, журналист побывал в центре города на одном из рынков и опросил бабушек, которые продают овощи со своих огородов.







Так, по словам тагильчанки, картофель у местных садоводов измельчал.

Погода в этом году очень сильно повлияла на урожай картофеля. Картошка в этом году, в сравнении с прошлогодним урожаем, стала мельче.

Однако урожайность некоторых овощей стала выше.



