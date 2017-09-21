| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Картошка измельчала, а морковь и капуста уродились: как повлияло лето-2017 на урожай в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 сентября 2017, 16:40Добавить новость
Нижний Тагил,погода,овощи,садоводы,урожай,картофель,лето,Гидрометцентр,минсельхоз
Лето 2017 года было дождливым в начале и сухим в конце. Как эта погода сказалась на урожае садоводов Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.

Синоптики «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отмечают, что лето было не только дождливым, но и пришло и закончилось позже обычного: 

Лето наступило 10-14 июня, что на одну неделю позже среднего срока и закончилось 29 августа, что тоже позже нормы на 10-17 дней. Средняя температура этим летом на Урале была 15-17 градусов.

 

Такая погода отразилась в том числе на урожае, который собрали в Свердловской области. Так, Минсельхоз отметил, что урожайность лета 2017 года в регионе была выше, чем 2016. В частности, урожайность картофеля возросла на 29 центнеров с гектара.

Редакция TagilCity.ru решила пообщаться с местными садоводами по поводу урожая в этом сезоне. Чтобы выяснить, какие культуры уродились, а какие нет, журналист побывал в центре города на одном из рынков и опросил бабушек, которые продают овощи со своих огородов.

Нижний Тагил,погода,овощи,садоводы,урожай,картофель,лето,Гидрометцентр,минсельхоз


Так, по словам тагильчанки, картофель у местных садоводов измельчал.

 

Погода в этом году очень сильно повлияла на урожай картофеля. Картошка в этом году, в сравнении с прошлогодним урожаем, стала мельче. 

 

Однако урожайность некоторых овощей стала выше.

В этом году хороший урожай морковки и капусты. Лучше, чем в предыдущем, -- рассказала другая любительница садоводства. 

 

Нижний Тагил,погода,овощи,садоводы,урожай,картофель,лето,Гидрометцентр,минсельхозНижний Тагил,погода,овощи,садоводы,урожай,картофель,лето,Гидрометцентр,минсельхоз



 
© Илья Дёмин, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+8
Свердловская область
Нижний Тагил
+8
вечером: +9
ночью: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Резкое похолодание придет в Нижний Тагил с 4 сентября
2 сентября, 15:05
6 7
1
Гроза с яркими молниями прошла над Нижним Тагилом в ночь с 31 июля на 1 августа (ВИДЕО)
1 августа, 16:35
7 6
Грозы, град, сильный ветер и ливни снова ожидаются в Нижнем Тагиле
21 июля, 18:05
6 3
2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 198
Подписаться на новости