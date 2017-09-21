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Новости Нижнего Тагила

Родители непривитых детей в России могут лишиться оплаты больничных

21 сентября 2017, 11:30Добавить новость
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Минздрав предложил изменить механизм страхования граждан, отказывающихся от прививок.

Так, при отказе родителей прививать детей, будут включаться механизмы воздействия, в том числе и материальные.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что, например, родители непривитых детей будут получать оплату по больничному листу не в полном объеме.

Изменения пока не приняты на законодательном уровне и находятся в стадии обсуждения. Отмечается, что за родителями по-прежнему сохранится право выбора: делать или не делать ребенку прививки, пишет РИА «Новости».

 
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