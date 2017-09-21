Родители непривитых детей в России могут лишиться оплаты больничных

Минздрав предложил изменить механизм страхования граждан, отказывающихся от прививок.

Так, при отказе родителей прививать детей, будут включаться механизмы воздействия, в том числе и материальные.





Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что, например, родители непривитых детей будут получать оплату по больничному листу не в полном объеме.





Изменения пока не приняты на законодательном уровне и находятся в стадии обсуждения. Отмечается, что за родителями по-прежнему сохранится право выбора: делать или не делать ребенку прививки, пишет РИА «Новости».