Почти 70% зерновых культур и картофеля собрано в Свердловской области

В регионе продолжают собирать урожай. На сегодняшний день собрано почти 70% зерновых культур и картофеля.

В этом году урожайность гораздо выше, чем в прошлом, передает Областная газета. Работы на полях идут по плану: собрано 600 тысяч тонн зерна и картофеля. В прошлом году в этот период было убрано столько же тонн, однако общий объем собранного на эту дату составил почти 90%.





Сбор оставшегося на полях урожая зависит от погодных условий.





Благодаря хорошему урожаю, на сегодня собрано 29,3 (из 30 запланированных) центнера кормовых культур на голову скота.



Урожайность картошки также выше, чем в прошлом году – на 30%. Хотя уборка на картофельных полях завершена только на 54% от плана.



Опережающие темпы показывает сбор овощных культур: в настоящее время собрано более 29%.