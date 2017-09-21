| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Почти 70% зерновых культур и картофеля собрано в Свердловской области

21 сентября 2017, 08:30Добавить новость
продукты,Россия,Свердловская область,экономика,сбор,урожай,зерновые,картофель

В регионе продолжают собирать урожай. На сегодняшний день собрано почти 70% зерновых культур и картофеля.

В этом году урожайность гораздо выше, чем в прошлом, передает Областная газета. Работы на полях идут по плану: собрано 600 тысяч тонн зерна и картофеля. В прошлом году в этот период было убрано столько же тонн, однако общий объем собранного на эту дату составил почти 90%.

Сбор оставшегося на полях урожая зависит от погодных условий.

Благодаря хорошему урожаю, на сегодня собрано 29,3 (из 30 запланированных) центнера кормовых культур на голову скота.

Урожайность картошки также выше, чем в прошлом году – на 30%. Хотя уборка на картофельных полях завершена только на 54% от плана.

Опережающие темпы показывает сбор овощных культур: в настоящее время собрано более 29%.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Почти на 5% подорожали продукты и алкоголь в Свердловской области
6 июля, 09:00
0 0
Рост производства молока и яиц был зафиксирован в Свердловской области
4 июля, 07:15
0 0
Программа помощи обманутым дольщикам в Свердловской области будет продлена
сегодня, 09:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 64
Подписаться на новости