Тагилстроевский район Нижнего Тагила стал антилидером по незаконному обороту наркотиков

В школах провели анкетирование для 6613 учеников, которое позволило говорить о принадлежности 79,3% учеников к общей группе риска. Остальные – вне её. В прошлом году негативные показатели были на порядок выше, рассказали в пресс-службе мэрии.
В отношении тагильских школьников проводятся дополнительные профилактические работы. Среди них есть нововведения – позитивная активность и занятия для молодёжи, мониторинг соцсетей.
В полиции рассказали, что в нынешнем году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 24%. Анти-лидером является Тагилстроевский район.
В МВД «Нижнетагильско» отметили, что управляющие компании города принимали активное участие в очищении фасадов домов от адресов сайтов по продаже наркотиков. После проведенных мероприятий было подготовлено 37 исков в суд, по которым уже назначены штрафы.
В полиции рассказали, что теперь каждый сотрудник, прошедший аттестацию, должен наблюдать за территорией даже по месту своего жительства. Это поможет вовремя выявить незаконный сбыт наркотических средств.
Тагилстроевский район Нижнего Тагила стал антилидером по незаконному обороту наркотиков21 сентября 2017, 06:30Добавить новость
В школах провели анкетирование для 6613 учеников, которое позволило говорить о принадлежности 79,3% учеников к общей группе риска. Остальные – вне её. В прошлом году негативные показатели были на порядок выше, рассказали в пресс-службе мэрии.
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