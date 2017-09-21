Тагилстроевский район Нижнего Тагила стал антилидером по незаконному обороту наркотиков

В школах провели анкетирование для 6613 учеников, которое позволило говорить о принадлежности 79,3% учеников к общей группе риска. Остальные – вне её. В прошлом году негативные показатели были на порядок выше, рассказали в пресс-службе мэрии.



В отношении тагильских школьников проводятся дополнительные профилактические работы. Среди них есть нововведения – позитивная активность и занятия для молодёжи, мониторинг соцсетей.



В полиции рассказали, что в нынешнем году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 24%. Анти-лидером является Тагилстроевский район.



В МВД «Нижнетагильско» отметили, что управляющие компании города принимали активное участие в очищении фасадов домов от адресов сайтов по продаже наркотиков. После проведенных мероприятий было подготовлено 37 исков в суд, по которым уже назначены штрафы.



В полиции рассказали, что теперь каждый сотрудник, прошедший аттестацию, должен наблюдать за территорией даже по месту своего жительства. Это поможет вовремя выявить незаконный сбыт наркотических средств.