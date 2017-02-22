Более сотни несанкционированных свалок будет уничтожено в Екатеринбурге в 2017 году

В текущем году планируется потратить 12,5 млн. руб. на ликвидацию незаконных свалок в Екатеринбурге, которых сейчас насчитывается более сотни. Данное заявление сделал накануне председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов на заседании комиссии по городскому хозяйству. Как пишет URA.RU, есть множество ведомств, которые должны осуществлять контроль за несанкционированным складированием отходов, однако четкой координации работы в этом направлении нет. Многие люди даже не знают, куда нужно сообщать в случае обнаружения незаконной свалки.
Вопрос о свалках рассматривался еще раньше в городской думе, и было принято решение поднять его на уровне надзорных органов.