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Новости Нижнего Тагила

Более сотни несанкционированных свалок будет уничтожено в Екатеринбурге в 2017 году

22 февраля 2017, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,свалка,здоровье,уборка,экология,ликвидация,мусор,природа
В текущем году планируется потратить 12,5 млн. руб. на ликвидацию незаконных свалок в Екатеринбурге, которых сейчас насчитывается более сотни. Данное заявление сделал накануне председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов на заседании комиссии по городскому хозяйству. Как пишет URA.RU, есть множество ведомств, которые должны осуществлять контроль за несанкционированным складированием отходов, однако четкой координации работы в этом направлении нет. Многие люди даже не знают, куда нужно сообщать в случае обнаружения незаконной свалки.
 
Вопрос о свалках рассматривался еще раньше в городской думе, и было принято решение поднять его на уровне надзорных органов.
© TagilCity.ru
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