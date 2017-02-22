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Новости Нижнего Тагила

Российская кардиохирургия может лишиться необходимых расходных материалов

22 февраля 2017, 16:10Добавить новость
Россия,экономика,здоровье,кардиология,медицина,имплантанты,импорт
Министерство экономического развития выступило с инициативой ограничить ввоз коронарных стентов и катетеров иностранного производства, об этом сообщает газета «Известия». Специалисты-кардиологи обратились с просьбой не вводить ограничения по ввозу зарубежных конструкций для проведения хирургических операций. Они считают, что российских аналогов будет недостаточно для обеспечения нужд медицины. 

Также отмечается, что и их качество ниже, чем предлагают иностранные производители. В этой области не проводились сравнительные исследования по эффективности отечественных и зарубежных изделий. 

В настоящее время в российской кардиологии ведущими федеральными медцентрами используются американские конструкции, которые спасают тысячи жизней российских больных людей. Например, только в 2016 году было проведено 185 000 стентирований. 

По обращению медиков правительство РФ приняло решение – получить результаты исследований, а после этого решить, вводить ли иностранные стенты в список ограничений. 
© TagilCity.ru
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