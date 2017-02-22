Российская кардиохирургия может лишиться необходимых расходных материалов

Министерство экономического развития выступило с инициативой ограничить ввоз коронарных стентов и катетеров иностранного производства, об этом сообщает газета «Известия». Специалисты-кардиологи обратились с просьбой не вводить ограничения по ввозу зарубежных конструкций для проведения хирургических операций. Они считают, что российских аналогов будет недостаточно для обеспечения нужд медицины.
Также отмечается, что и их качество ниже, чем предлагают иностранные производители. В этой области не проводились сравнительные исследования по эффективности отечественных и зарубежных изделий.
В настоящее время в российской кардиологии ведущими федеральными медцентрами используются американские конструкции, которые спасают тысячи жизней российских больных людей. Например, только в 2016 году было проведено 185 000 стентирований.
По обращению медиков правительство РФ приняло решение – получить результаты исследований, а после этого решить, вводить ли иностранные стенты в список ограничений.