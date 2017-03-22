Личинки комаров остаются в воде жителей Нижнего Тагила несмотря на запуск очистных сооружений под Черноисточинском

Сразу после этой жалобы журналисты TagilCity.ru обратились с запросом к Администрации Нижнего Тагила. Чиновники сообщили, что жалоб от жителей не поступало, ситуация с качеством воды контролируется Роспотребнадзором.

В администрацию города жалоб не поступало. В публикациях речь идёт об одном доме. И единственной квартире. Помимо городских коммуникаций источник загрязнения также может находиться и во внутренних коммуникациях, и даже внутри квартиры. Ситуация находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. При поступлении официальных жалоб от граждан будут проведены все необходимые экспертизы, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.



В управляющей компании «Городская управляющая компания», обслуживающей дом, жилец которого обратился в редакцию, сообщили, что биологические включения являются безвредными. От других жителей района жалоб на них не поступает.