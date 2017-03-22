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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут присоединиться ко всемирной акции «Час Земли»: участники выключат свет и бытовые приборы на один час

22 марта 2017, 14:55Добавить новость
экология,час земли,электричество,ресурсы,экономия,мир,Россия
Жителей Нижнего Тагила приглашают к участию в международной акции «Час земли». Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с WWF  Всемирным фондом дикой природы. Ее цель  бережное отношения к природе. 

Тем, кто решит принять в ней участие предлагается выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час. В мире данное мероприятие проводится ежегодно. Во время проведения «Часа земли» гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Час Земли  это самая массовая экологическая акция на планете. Каждый год в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7 000 городов. В 2017 году оно пройдет 25 марта, в субботу. 

 
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