3 человека умерли в Нижнем Тагиле от пневмонии за 2 недели: эпидемия или не справляется минздрав? (ФОТО)

Журналисты TagilCity.ru выяснили, что за две недели (с середины мая до первых чисел июня), в Нижнем Тагиле скончались трое молодых людей, предполагаемой причиной смерти которых стала пневмония.



О смерти DJ Павла Покаляева от пневмонии рассказали многие региональные СМИ. Смерть молодого музыканта, которому не исполнилось и 30 лет, шокировала клубную общественность Нижнего Тагила. А качество оказанной ему медицинской помощи стало причиной разбирательства близких с медиками.



21 июня сестра Павла довела информацию о случившемся до министра здравоохранения Свердловской области. Тот взял расследование смерти на личный контроль.

Фото с личной страницы Павла в социальной сети.



Однако, увы, смерть Павла не была единственной за прошедший месяц. При схожих обстоятельствах скончались ещё двое молодых тагильчан, ранее не имевших проблем со здоровьем.



Так, чуть ранее скончался 30-летний мужчина Арман.

У него была диагностирована двухсторонняя пневмония, также жаловался на боли в сердце. Лечение он проходил в больничном городке на Тагилстрое. Похороны состоялись на родине, -- поделилась одна из близких умершего Юлия с журналистами TagilCity.ru.

Фото с личной странице Армана в социальной сети.



20 мая также от пневмонии скончалась жительница Нижнего Тагила Ксения (имя изменено по просьбе родных). По словам близких, изначально женщину лечили от тахикардии.

В марте Ксению положили в больницу с гастритом. После выписки у неё до 40 градусов поднялась температура. К ней приходила терапевт, ей сделали снимки. На снимках определили пневмонию и на скорой отвезли в кардиологию. Три дня она лежала в реанимации, затем её перевели в обычную палату. Изначально её лечили от тахикардии. Её состояние постоянно ухудшалось, нас перестали пускать к ней, а 20 мая стало известно, что Ксения умерла, -- поделилась подруга умершей женщины - Елена.



Своё беспокойство по поводу смерти нескольких молодых и не жаловавшихся ранее на здоровье тагильчан, журналисты TagilCity.ru донесли до руководства Городской больницы №1 Нижнего Тагила. Медики поспешили успокоить общественность.

Показатели заболеваемости и смертности от пневмонии по Дзержинскому району за период 2015-2017 гг. имеют тенденцию к снижению. Признаков эпидемии пневмонии в городе не наблюдается, -- рассказал журналистам TagilCity.ru зам. главного врача по лечебной работе Городской больницы №1 - Михаил Красиков.



Однако прокомментировать описанные выше случаи медики не смогли, ссылаясь на закон о врачебной тайне.



Смерть близких людей из-за врачебной ошибки - самое трагичное, на что жалуются жители Нижнего Тагила. Но и помимо этого в городском здравоохранении существует масса других проблем, которые в конечном итоге могут приводить к подобным драмам.



Это и огромные очереди в медицинских учреждениях, и полное отсутствие в городе отдельных узких специалистов, и трудности с записью к другим, а также другие обстоятельства, осложняющие доступ к качественным медицинским услугам для маленьких и взрослых тагильчан.



В ответ на все эти жалобы жителей горожан представители областного Минздрава во время визита Игоря Трофимова в Нижний Тагил рекомендовали ездить лечиться в Екатеринбург, при отсутствии тех или иных специалистов в нашем городе.

На фото Игорь Трофимов, Вечерний Екатеринбург.