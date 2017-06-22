Электронные больничные будут выдаваться в Нижнем Тагиле с 1 июля

Как отмечают в мэрии города, такое нововведение поможет оптимизировать работу тагильских больниц, а также сэкономить бюджетные деньги. Работа врачей в связи с этим должна упроститься и ускориться, поскольку не придется заполнять большое количество бумаг.



Пациенты, в свою очередь, смогут в интернете отслеживать информацию о положенных им пособиях. Помимо этого, электронные больничные помогут бороться с мошенничеством в сфере здравоохранения.



Однако в мэрии Нижнего Тагила отметили, что многие медучреждения не готовы внедрять новшество из-за отсутствия компьютерного обеспечения. Так, по заявлению пациента бумажные «больничные» будут выдаваться в прежнем варианте.