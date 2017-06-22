| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Электронные больничные будут выдаваться в Нижнем Тагиле с 1 июля

22 июня 2017, 08:30Добавить новость
администрация,больница,бюджет,медицина,Нижний Тагил,помощь,Россия,Свердловская область
С 1 июля тагильчане будут оформлять электронные больничные. Такие листки временной нетрудоспособности вводятся по всей России.

Как отмечают в мэрии города, такое нововведение поможет оптимизировать работу тагильских больниц, а также сэкономить бюджетные деньги. Работа врачей в связи с этим должна упроститься и ускориться, поскольку не придется заполнять большое количество бумаг.

Пациенты, в свою очередь, смогут в интернете отслеживать информацию о положенных им пособиях. Помимо этого, электронные больничные помогут бороться с мошенничеством в сфере здравоохранения.

Однако в мэрии Нижнего Тагила отметили, что многие медучреждения не готовы внедрять новшество из-за отсутствия компьютерного обеспечения. Так, по заявлению пациента бумажные «больничные» будут выдаваться в прежнем варианте.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Президент кардиологического общества и личный врач Путина приедет в нижнетагильский госпиталь Владислава Тетюхина (ФОТО) 21 сентября 2016, 17:00
Вячеслав Погудин попросил Дмитрия Медведева помочь Нижнему Тагилу со строительством многопрофильной больницы 14 июля 2016, 09:00 9
Ураган в Нижнем Тагиле выявил проблемы обеспечения медучреждений источниками автономного электропитания 4 июня, 17:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 354
Подписаться на новости