Пенсионеры и ветераны Нижнего Тагила пожаловались на работу поликлиник министру здравоохранения

Представитель общественности задал вопрос по поводу выдачи рецептов пенсионерам:



Пенсионеру выписан рецепт с дорогостоящим препаратом. Нельзя ли сразу указывать в нем более дешевые аналоги лекарств? Консультацию часто приходится получать прямо в аптеке. Немногие пенсионеры могут позволить себе дорогие лекарства.

Один из присутствовавших на встрече медиков пояснил:



Рецепты выписываются по международному, а не по торговому названию, поэтому именно фармацевт и подбирает более дешевый аналог.

Председатель совета ветеранов озвучил проблемы диспансеризации и многоэтапного приема узкими специалистами: ожидание приема может длится до 5 месяцев.

Во многих поликлиниках города отменена диагностика, которую можно было проходить ранее. Например, при диспансеризации отменено УЗИ и теперь эта процедура платная. Пенсионерам это не всегда по карману. Направление к узким специалистам идет по талонам. Ожидание талона к гастроэнтерологу может длится 1, 2, а то и 3 месяца. Затем специалист направляет на обследование - это опять талон. После обследования- снова талон к этому специалисту. В итоге, времени на подобную «экскурсию» уходит до 5 месяцев. Возможность предупреждения и выявления на ранней стадии заболеваний, в том числе и онкологии, зачастую упускается из-за длительного процесса получения талонов на прием к специалистам.

Игорь Трофимов ответил, что грядущее возможное внедрение проекта «Бережливая больница» в Нижнем Тагиле может сократить время ожидания приема узкими специалистами. Сбудутся ли прогнозы министра здравоохранения Свердловской области - покажет время и расскажет TagilCity.ru