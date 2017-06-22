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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура обязала больницу в Ирбите обеспечивать пациентов бахилами

22 июня 2017, 10:05Добавить новость
больница,город,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,бахилы,Ирбит

Прокуратура Ирбита провела проверку в городской больнице на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении.

Установлено: больница осуществляет законную деятельность по оказанию медицинских услуг, что подтверждено соответствующей лицензией. При этом, медучреждение, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, должно было обеспечить пациентов бесплатными бахилами. Однако фактически пациентам приходилось покупать их самим.

Прокуратура через суд обязала больницу обеспечить бахилами всех обратившихся за медпомощью.

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